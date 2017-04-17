Горные лыжи, натурбан, сноуборд, хоккей с мячом. В администрации областного центра чествовали начинающих спортсменов, которые в этом сезоне добились высоких результатов

Анастасия Русинова.

Сегодня в администрации областного центра чествовали начинающих спортсменов, которые в этом сезоне добились высоких результатов. Биатлон - бронзовый призер зимней Универсиады Анастасия Егорова и ее тренер заслуженный мастер спорта Александр Качановский, кикбоксинг - чемпионка России Элина Гисмеева. Горные лыжи, натурбан, сноуборд, хоккей с мячом - целый урожай медалей и призовых мест. Спортсмены молодые, а значит - перспективные, отметил глава города.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Все вы прославляете своими достижениями наш город, сделаете его знаменитым, известным в кругах тех видов спорта, где занимаются такие же молодые и амбициозные ребята, как и вы. И своими призовыми местами вы говорите, что наш город может растить чемпионов, мы умеем это делать, мы будем это делать".

Награды спортсменам вручал Алексей Петухов - чемпион мира по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере. Начинал он свою спортивную карьеру именно на заполярных трассах. Все возможности и условия для развития спорта в Мурманске есть и сегодня. Причем внимание уделяется не только спорту высших достижений, но и массовым физкультурным занятиям.

Глава администрации г. Мурманск Андрей Сысоев: "С одной стороны, мы понимаем, что нужно поддерживать наши спортивные школы - выделили школы олимпийского резерва. С другой стороны, занялись очень серьезно спортивными площадками для массового спорта и таких построили уже 50, а в этом году еще и в Росляково будем строить, первый стадион!"





