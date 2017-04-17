Юные мурманчане приняли участие во втором мастер-классе «Рисуем цифровых героев»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась вторая встреча «Рисуем цифровых героев».

В гостях у ребят побывал Евгений Пайкачев. По профессии Евгений - педагог, руководитель студии цифрового рисования в городе Мурманске, который увлекается дизайном.

На творческое занятие пришли ребята, увлеченные рисованием героев мультиков и комиксов. Среди множества мультфильмов детям было необходимо выбрать героя для рисования. Юные мурманчане выбрали птичку Энгри Бердс. Дети узнали приемы рисования, а затем воплотили полученные знания в своих рисунках. Руководитель студии цифрового рисования в Мурманске пообещал ребятам новую встречу и новую тему для творчества.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области