На дорогах Мурманской области полицейскими зарегистрировано 1284 нарушения ПДД

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

15 апреля примерно в 20 часов 15 минут в Мурманске на улице Подгорная, водитель, управляя автомобилем «Хонда», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил опрокидывание своего автомобиля. В результате происшествия водитель обслужен амбулаторно.

16 апреля около 17 часов 30 минут в Мурманске на улице Траловая, водитель, 55-летний мужчина, остановил «бензовоз» на спуске. По предварительной информации он вышел из транспортного средства, чтобы обойти его, при этом не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля. В результате чего вышеуказанное транспортное средство скатилось на водителя, мужчина госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1284 нарушения Правил дорожного движения.

61 нарушение допущено пешеходами, 15 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 24 водителя.

Выявлено 22 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 521 нарушение ПДД. 18 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 221 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области