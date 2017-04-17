Первоклассники Мурманска побывали на занятии в «Школе безопасности»

В Мурманске в школе № 23 по инициативе администрации школы прошел необычный урок для первоклассников: ребята вместе с представителем полиции повторили основные Правила безопасности для школьников. В мероприятии, которое прошло в актовом зале учебного заведения, приняли участие ученики из трех первых классов.

Начальник отдела информации и общественных связей Марина Шихова в начале занятия «Школы безопасности» рассказала ребятам об основных правилах безопасности в сети Интернет. Хотя многие из ребят рассказали, что еще не имеют собственного компьютера, они должны знать о том, что Интернет зачастую бывает небезопасен для детей. Вместе с представителем полиции школьники пришли к выводу, что доверять незнакомцам в сети ни в коем случае нельзя и обо всех подозрительных людях нужно сразу же рассказать родителям. Чтобы ребята лучше запомнили правила безопасного Интернета, им раздали специальные памятки МВД России «Безопасный Интернет – детям!».

После этого школьники и представитель областного управления МВД обсудили правила безопасности при обнаружении бесхозных вещей. Главное правило безопасности – никогда не трогать предметы, забытые или оставленные кем-то на улице, в помещении магазина или школы. В том числе это касается бесхозных игрушек, фонариков и прочих небольших или интересных с виду вещей. Ребята дружно повторили вслух телефоны экстренных служб, по которым необходимо звонить в случае обнаружения подозрительных предметов. Специальные плакаты, которые сотрудник полиции передала учителям, закрепили эти правила безопасности.

Отдельно школьники остановились на «Безопасном маршруте». Многие первоклассники уже самостоятельно ходят в школу. Представитель полиции попросила ребят пройти от школы до дома по «безопасному маршруту» вместе с родителями, чтобы запомнить, как правильно переходить дорогу. Ребята рассказали о правилах для пешеходов и вместе с сотрудником полиции показали, как нужно смотреть по сторонам при переходе через нерегулируемый пешеходный переход.

Напоследок дети получили домашнее задание: вместе с родителями придумать «слово безопасности», которое будет для них своеобразным паролем. Это секретное слово не должен знать никто, кроме ребенка и его близких родственников. В экстренных случаях это «слово безопасности» станет для школьника сигналом, что людям, звонящим в дверь квартиры или по телефону, можно доверять.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области