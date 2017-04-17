Маленькие северяне приняли участие в мастер-классе «Северная ягода»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел мастер-класс «Северная ягода».

Ребята узнали, что морошка была любима во все времена: даже при царствовании Ивана Грозного ягоду подавали на стол в моченом и свежем виде. И называли морошку «царской ягодой». Особый интерес у детей вызвали разнообразные названия этой северной ягоды: царская ягода, ягода-наоборот, болотный янтарь, глазневик, медвежатник, моховая смородина,северный апельсин и болотный странник. Юные мурманчане также смастерили красивую поделку на память.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области