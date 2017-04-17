В Кировске состоялся XVII открытый межрегиональный конкурсе сольного и ансамблевого пения «Браво»

В Кировске состоялся XVII открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво». Конкурс проводился по четырем номинациям вокала: эстрадный, народный, джазовый и академический.

Участники вокальных коллективов Централизованной клубной системы г. Полярный выступили в номинации эстрадный вокал. Вокальный коллектив «Адажио» представили Кристина Тимофеева и Александра Борисова с песнями «Две половинки» и «Все еще впереди», а вокальный коллектив «Акватория» - солистки Варвара Сугробова и Алина Соколова.

По результатам конкурса вокальный коллектив «Адажио» награжден диплом 2 степени, Варвара Сугробова удостоена диплома 3 степени, а Алина Соколова стала лауреатом 3 степени.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области