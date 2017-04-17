17 апреля - День советской пожарной охраны

Почётна и священна миссия пожарного: мало специальностей, которые бы жертвовали своей безопасностью, а порой и жизнью, ради спасения людей.

98 лет назад 17 апреля была создана советская пожарная охрана. Ветераны-огнеборцы свой профессиональный праздник отмечают именно в этот день. 17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны, такой, какой мы гордимся сейчас. Им предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высококвалифицированных кадров.

В дореволюционной России пожары были настолько часты, что считались вполне обычным явлением. Многие русские города и села за свою историю десятки раз выгорали дотла и вновь отстраивались. Государственных органов пожарной охраны в стране не было.

Началом своеобразной организационной борьбы с пожарами были первые государственные противопожарные Указы, которые появились в XV веке в царствование Василия Темного. В них шла речь о том, как обращаться с огнем и при каких условиях им пользоваться: не топить летом изб и бань без крайней надобности, не держать по вечерам в доме огня и т.д. Нарушение Указов жестоко наказывалось, вплоть до смертной казни. В этот же период началась каменная застройка Москвы. В 1843 году издан указ о сносе деревянных построек в радиусе 110 саженей (213 м) от кремлевских стен. Позже царь Иван Грозный повелел иметь во дворах на случай пожара бочки и чаны с водой. В период царствования Михаила Романова, после трех опустошительных пожаров, в Москве было обнародовано "Уложение", которое карало смертной казнью за умышленный поджог.

Определенный шаг вперед пожарное дело получило при Петре I. Он запретил строить в Петербурге деревянные дома. Всем жителям города было предписано чистить печные трубы в своих домах не реже 1 раза в месяц, были установлены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Царские указы и инструкции о противопожарных мероприятиях печатались значительными по тому времени тиражами и рассылались по всем городам и селам. Их зачитывали в церкви по воскресеньям и праздникам.

По приказу Петра I были изданы и разосланы по всей стране планы и рисунки огнестойких крестьянских изб и дворов. Он же написал указ об устройстве печей, уменьшил в Москве количество часовень, так как они были деревянными, и от свечей возникало много пожаров.

Меры, проводимые Петром I, несколько улучшили пожарное дело. Был наведен некоторый порядок в организации тушения пожаров.

Для ликвидации пожаров использовалось стрелецкое войско, а затем регулярные войсковые подразделения. Но действия их были малоэффективны: нужны были люди, специально обученные тушению пожаров.

Первые пожарные команды появились в Москве и Петербурге в 1804 г. Комплектовались они из отставных солдат, не способных воевать на фронте. Однако примитивная техника, отсутствие эффективных средств тушения не позволяли в ряде случаев успешно бороться с огнем. Царская Россия оказалась бессильной осуществить какие-либо эффективные меры по борьбе с пожарами, убытки от которых составляли ежегодно от 500 до 700 миллионов рублей золотом.

Октябрьская революция коренным образом изменила положение пожарной охраны. 17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал "Декрет об организации государственных мер по борьбе с огнем". Им предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высоко квалифицированных кадров.

До 1999 года дату подписания декрета в нашей стране было принято считать днем организации пожарной охраны. В марте 1999 г. праздник был перенесен на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной датой становления государственной пожарной охраны в России следует считать 30 апреля 1649 года, когда Государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском благочинии". Это был первый исторический документ по организации контроля над противопожарным состоянием жилых домов и соблюдением пожарной безопасности населением. И первым нормативным правовым актом, содержащим основные признаки установления в России профессиональной пожарной охраны. Поэтому теперь профессиональным праздником работников пожарной охраны России принято считать 30 апреля. Огромное Вам спасибо, дорогие ветераны, с профессиональным праздником!

Главное управление МЧС России по Мурманской области