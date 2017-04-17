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17.04.2017 15:15

Перед судом предстанут жители Мурманска, уклоняющиеся от уплаты алиментов

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска утверждены обвинительные заключения в отношении двух жителей г. Мурманска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Как установлено в ходе следствия, мужчины на основании судебных приказов обязаны к уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.
Вместе с тем, от уплаты алиментов обвиняемые злостно уклонялись, в связи с чем были подвергнуты административному наказанию в виде обязательных работ за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства).
Однако мужчины в нарушении требований ст. 38 Конституции Российской Федерации, ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации, будучи подвергнутыми административным наказаниям, выплату денежных средств без уважительных причин не производили, тем самым повторно совершили аналогичные противоправные деяния.
В настоящее время уголовные дела в отношении обвиняемых направлены прокурором в суд.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы до одного года.

Прокуратура Мурманской области
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