Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.04.2017 13:30

В Снежногорске состоялся День информации для александровских библиотекарей

В Городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорск для специалистов Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск,работников школьных библиотек и представителей информационно-методического центра прошел День информации.

Это мероприятие продолжило цикл профессиональных встреч в рамках проекта по созданию условий формирования информационной культуры обучающихся и совершенствованию профессионального роста работников библиотек общеобразовательных организаций.
Участники встречи узнали о новинках профессиональной прессы, познакомились с материалами книжной выставки «В помощь школьному библиотекарю» и приняли участие в мини-анкетировании на выявление лучших профессиональных изданий. По результатам опроса лучшими профессиональными изданиями стали: общероссийский журнал «Библиотека», «Школьная библиотека», «Выставка в школьной библиотеке. Всеобщий интерес вызвали содержание и оформление журналов «Здоровье школьника» и «Квантик». По мнению библиотекарей, эти журналы являются хорошим подспорьем в воспитании и развитии школьников.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.25
Евро = 59.84
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.