В Снежногорске состоялся День информации для александровских библиотекарей

В Городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорск для специалистов Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск,работников школьных библиотек и представителей информационно-методического центра прошел День информации.

Это мероприятие продолжило цикл профессиональных встреч в рамках проекта по созданию условий формирования информационной культуры обучающихся и совершенствованию профессионального роста работников библиотек общеобразовательных организаций.

Участники встречи узнали о новинках профессиональной прессы, познакомились с материалами книжной выставки «В помощь школьному библиотекарю» и приняли участие в мини-анкетировании на выявление лучших профессиональных изданий. По результатам опроса лучшими профессиональными изданиями стали: общероссийский журнал «Библиотека», «Школьная библиотека», «Выставка в школьной библиотеке. Всеобщий интерес вызвали содержание и оформление журналов «Здоровье школьника» и «Квантик». По мнению библиотекарей, эти журналы являются хорошим подспорьем в воспитании и развитии школьников.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области