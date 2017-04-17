Инспекторы ГИМС провели профилактические занятия и беседы

Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области предупреждают об опасности льда на водоемах в весенний период.

Регулярно специалисты государственной инспекции по маломерным судам проводят целый комплекс мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Особенно важно проводить профилактические занятия с детьми и молодежью.

Государственные инспекторы провели занятия с дошкольниками в дошкольном общеобразовательном учреждении МБДОУ № 15 г. Мурманска.

Ребятам рассказали о том, как правильно вести себя на водных объектах в весенний период. Но больше всего школьникам понравилась практическая часть занятия – госинспекторы показали детям основные действия при спасении утопающего при помощи спасательных средств и дали возможность одеть спасательный жилет.

Главное управление МЧС России по Мурманской области