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17.04.2017 14:30

Победители регионального этапа конкурса «Лидер XXI века» представят Мурманскую область на всероссийском финале

В Апатитах на базе Молодежного социального центра состоялся финал регионального конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века». Его организатором является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

«Лидер XXI века» проходил в два дня. В первый день конкурсанты приняли участие в спортивной игре и получили новые знания на сессии «Эмоциональный интеллект» с тренером Егором Кудаковым. Во второй день состоялась конкурсная программа, на которой участники презентовали себя и свои проекты, борясь за выход на федеральный этап конкурса «Лидер XXI века».

Оценивали участников конкурса специалисты из сферы молодежной политики, председателем жюри конкурса и ведущим программы первого дня выступал Егор Кудаков, практик в области социокультурных технологий и проектов корпоративной социальной ответственности компаний. 

По итогам конкурса победителями в заявленных номинациях стали:

«Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объединения» (от 14 до 17 лет включительно) – Дарья Болховская, ЗАТО город Североморск;

«Лидер молодежного общественного объединения» (от 18 до 25 лет включительно) – Олеся Жилевич, город Ковдор;

«Руководитель молодежного общественного объединения» (от 18 до 25 лет включительно) – Ольга Подольская, город Ковдор;

«Лидер молодежного общественного объединения» (от 26 до 30 лет включительно) – Ольга Большакова, п. Никель;

Специальную награду регионального конкурса «Личный пример» в 2017 году получила Екатерина Дорошенко из Ковдора.

Победители представят Мурманскую область на федеральном этапе конкурса «Лидер XXI века».

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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