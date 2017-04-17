Подвижные игры, эстафета. В Октябрьском округе Мурманска состоялся очередной тур спортивного конкурса "Родной двор - родной город"

Алексей Котович.

Очередной тур спортивного конкурса "Родной двор - родной город" прошел в Октябрьском округе Мурманска в районе улицы Кильдинской. Это уже четвертый сезон праздника. Конкурс завоевал популярность среди мурманчан, комплекс физических упражнений прост и не требует какой-то особой спортивной подготовки. Началось мероприятие с традиционной разминки, в которой приняли участие и малыши, и родители: "Положение рук. Два-три- четыре. Энергично".

В программе - подвижные игры, эстафета. Ареной для дворовых олимпиад традиционно становятся спортивные стадионы, модернизированные и выстроенные "с нуля" на базе школ и гимназий, во дворах и скверах. Современных площадок в Мурманске уже больше полусотни.

Директор стоматологической клиники г. Мурманска Татьяна Елпанова: "Здесь я смотрю мои сотрудники тоже, всей семьей вышли поддержать этот праздник - так что здорово, конечно. Заняты все группы населения - подростки на турниках занимаются, малыши на горках катаются. Сейчас соревнования будут. Супер. Очень здоровский семейный отдых".