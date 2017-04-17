Вступило в законную силу постановление Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району по делу об административном правонарушении, допущенном на промысле в Баренцевом море

15 апреля 2017 года вступило в законную силу постановление Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Арктик Шиппинг», которое было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

Из материалов дела следует, что 22 января 2017 года судно «Принцесса Арктики» (владелец ООО «Арктик Шиппинг») прибыло в порт города Мурманска из исключительной экономической зоны Российской Федерации Баренцева моря, где приняло на борт от судна «Мыс Чихачева» мороженную рыбопродукцию. В результате контроля выгрузки сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в ходе осмотра трюма, в межпалубном пространстве воздухоохладителей была обнаружена сокрытая и неучтенная в приемосдаточных документах рыбопродукция общим весом 231,86 кг.

Учитывая, что ООО «Арктик Шиппинг» неоднократно привлекалось к административной ответственности за аналогичные правонарушения‚ ему

было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 74 000 рублей.

Стоит отметить, что за данное нарушение так же привлечен к ответственности капитан судна «Принцесса Арктики», ему назначено

наказание в виде административного штрафа в размере 29 527,37 рублей.