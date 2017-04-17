Православная святыня доступна всем северянам! Путешествие Благодатного огня из Иерусалима в Мурманск

Анастасия Ярославская.





Православные встретили самый большой и светлый христианский праздник. Пасхальные службы прошли во всех церквях Кольского Заполярья. Ну, а в Свято-Никольский кафедральный собор и Североморский храм Андрея Первозванного аккурат к пасхальной вечерне успели привезти святыню. Свечи и лампады прихожане зажгли от Благодатного огня, привезенного через Москву из Иерусалима.

В бизнес-зале мурманского аэровокзала десятки людей со свечами и лампадами. Все в ожидании не совсем обычного рейса. Московский борт везет христианское чудо. Святыню из Иерусалима - Благодатный огонь. Многие, не дожидаясь, когда его доставят в храмы, приехали встретить лично.

Блиц: "Первый раз чувство было необъяснимое - так хотелось к этому Благодатному огню прикоснуться, увидеть это. Вера была, ну и сейчас конечно она осталась. - Ждем огонек".

Ожидание немного затянулось. Впервые за все годы рейс с Благодатным огнем задержали - по погоде, но это, пожалуй, единственный форс-мажор. Эдуард Барахтин который и привез в Мурманск священную капсулу, говорит - полет прошел спокойно. Другого и не ждал. Под защитой себя чувствовали все пассажиры.

Эдуард Барахтин: "Я каждые 12 лет говорю, что нас кто-то сопровождает, прям какие-то силы чувствуются и у нас все очень ровно, все хорошо, без сучка, без задоринки. Обычно мы летали в самолете - никто не знал, что мы везем, а в этот раз командир сказал, что на борту самолета доставляется частица Благодатного огня и весь народ был рад, аплодировал".

Через мурманские воздушные ворота священное пламя проносят в 12-й раз. Так что первые свечи, смягчив жесткие правила авиабезопасности, разрешают зажечь здесь же, в зале.

Блиц: "Наконец-то дождались вот этот Благодатный огонь, который мы ждали очень долго. Сейчас поставим дома и раздадим друзьям. - Ни разу не тух - всегда до дома довожу, так что как говорится - чудес на свете не бывает. Но вот - самое настоящее чудо!"

Архимандрит Тарасий: "Привозите домой, он сохраняется и затепляете лампадочку. Да, и огонь будет во всех храмах Мурманска".

Но сначала путь священного пламени - в Свято-Никольский кафедральный собор и в Североморский храм Андрея Первозванного. Успели к пасхальной праздничной службе: "Христос воскресе! Воистину воскресе!"

Поддерживать "святой свет" будут в течение всей недели - Светлой седмицы.

Каждый желающий может затеплить от него свечку и унести благодатную частицу в свой дом. Празднование Пасхи продолжается.









