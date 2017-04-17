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17.04.2017 12:40

Около 50 педагогов Мурманской области приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

На региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» в 2017 году поступило 22 работы. Их представили 49 участников из шести муниципальных образований Мурманской области. 

Победителем и лауреатами регионального этапа признаны:

1 место – коллектив авторов мурманской гимназии № 1: Татьяна Полковникова, учитель начальных классов; Елена Рыжова, учитель начальных классов; Лариса Свиридова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Анна Салюк, педагог-психолог; Марина Чистякова, директор. 

2 место – коллектив авторов мурманской школы № 53: Валентина Возница, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Павел Краснов, директор.

2 место – коллектив авторов кандалакшского Информационно-методического центра: Елена Федорова, методист; Ольга Лукашова и Лариса Вдовенко, учителя начальных классов школы № 1; Виктория Вдовенко, старший воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 15; Ирина Степанова, старший воспитатель детского сада № 12 «Рыбка».

3 место – Марина Никонорова, заместитель директора по воспитательной работе апатитской школы № 4.

3 место – коллектив авторов мончегорского детского сада № 2: Наталья Омарова и Анжелика Вильман, воспитатели. 

3 место – Елена Плешкова, учитель начальных классов североморской школы №7 имени Героя России Марка Евтюхина.

Победители в номинациях:

«За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» – коллектив авторов апатитского дошкольного образовательного учреждения № 48: Татьяна Авраменко и Жанна Родионова, воспитатели.

«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» – коллектив авторов кандалакшской школы № 2: Людмила Васюкова, учитель русского языка и литературы; Валентина Двинина, учитель обществознания и истории.

«Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России» – Юлия Рассохина, учитель русского языка и литературы кольской школы № 2.

Работы победителей и лауреатов будут направлены на межрегиональный этап по Северо-Западному федеральному округу, который пройдет в Вологде.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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