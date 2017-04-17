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17.04.2017 12:30

С сегодняшнего дня северяне отмечают Светлую седмицу, которая началась с главного праздника верующих - Воскресения Христа, или Пасхи

Яков Осетров.

В этом году православная совпала с католической, что бывает нечасто, так что радость для христиан стала поистине всеобщей.
В Пасхальный день люди пришли в храмы задолго до литургии, чтобы исповедоваться и причаститься. В этом году усилена профилактика терроризма, поэтому на входе - ГИБДД, ФСБ, полиция. К охране порядка привлекли даже казаков, готовых оказать любую помощь.
Атаман Мурманского городского казаческого общества Игорь Гуменной: "Наши казаки стоят в Мурмашах, Коле, Спасе-на-Водах и в Росте. Казаки стоят и помогают полиции охранять общественный порядок и также внутри".
Освятив крашеные яйца и куличи, они напоминают про про кровь и тело Христа - прихожане слушают проповедь о глубинной сути праздника.
Настоятель храма Спас-на-Водах, протоиерей Андрей Амелин: "Совесть - это голос Божьей души. Человек не умрёт, а перейдёт от смерти в жизнь. Смерть - это всего лишь исход души из тела. Это не закрытая дверь. Это дверь, ведущая в вечность".
Христианство утверждает: открыть эту дверь может каждый, кто очистится от зла, зависти, ненависти и начнёт делать добрые дела. Дорогу добра, ведущую к любви и свету, символизирует Крестный ход.
Вернувшись в храм, священники облачаются в самые яркие одежды и продолжается торжественная служба. Сотни голосов звучат как один.
Люди молятся и думают о вере, которая и даёт смысл жизни. В этот день в душах царит гармония, потому что пробуждаются самые светлые чувства.
Блиц-опрос: "Это самый радостный праздник для всей нашей семьи. - Это как очищение и шаг во что-то новое. - Я  вообще-то с Украины, и у нас также празднуют, как и здесь. - То есть такие праздники объединяют и семьи, и народы. - И я хочу по этому случаю поздравить всех мурманчан с праздником, пожелать всем здоровья, счастья, мира".
Литургия прошла без происшествий, а пожелание у прихожан лишь одно - чтобы вернуться ночью домой, на Пасху и Рождество нужен общественный транспорт: "Люди, которые отслужили в храме и уставшие, должны с радостью идти домой - они не знают, как добраться".
И все же на общее настроение это не повлияло. Пасхальные службы продолжатся всю неделю.



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