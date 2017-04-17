Помощь пациентам с тяжелыми травмами! В заполярной столице прошла конференция с участием столичных специалистов

Анастасия Русинова.

Оказание помощи пациентам с тяжелыми травмами - тема научно-практической конференции. В работе приняли участие ведущие травматологи области, специалисты министерства здравоохранения региона. В качестве гостей - врачи профильных ведущих медицинских центров Москвы. Интенсивная терапии при переломах костей таза, лечение пожилых пациентов - основные направления разговора.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, главный внештатный специалист-травматолог Министерства здравоохранения Мурманской области Павел Преснов: "Повреждения таза - это очень сложная зона, так сложилось анатомически, и она ставит в тупик не только врачей, которые работают в районных центрах, но и врачей из центра.

Мы почерпнем какие-то новые знания, чтобы травматологи области знали, как поступать в тех или иных случаях, современные тенденции и взгляды на эту проблему".

В областном центре специализированное отделение травматологии создано при медсанчасти "Севрыба" - 2 года назад. Сегодня именно туда поступают пациенты, которые требуют экстренного лечения - при переломах, после автоаварий. Столичные гости готовы научить выбрать правильную тактику лечения. Пока - теория, следующий этап сотрудничества - практический мастер-класс от ведущих медиков страны.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии медсанчасти "Севрыба" Даниил Ефимов: "У нас есть и ресурсы, и оборудование, людской потенциал, но зачастую не хватает знаний. которые надо применить при поступлении с тяжелой травмой. Проведение этой конференции систематизирует наши знания по данной патологии, позволит на более качественном уровне оказывать медицинскую помощь, более квалифицированную помощь".