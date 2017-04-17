Формирование комфортной городской среды. Качество повседневной жизни. ЖКХ и благоустройство. Мурманчане в двух городских округах выберут новых депутатов городского совета

Артем Дашевский.

В Мурманске прошел заключительный этап дебатов в рамках подготовки к предварительному голосованию партии "Единая Россия". Оно состоится 23 апреля. Жителям предстоит выбрать тех, кто продолжит борьбу за депутатский портфель мурманского горсовета.

В Единый день голосования, в сентябре, мурманчанам в двух городских округах предстоит выбрать новых депутатов городского совета. Напомним, основной состав избрали в 2014 году. Три кресла освободились в связи с победой на сентябрьских выборах в прошлом году.

Директор школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Среди всех участников дебатов - очень серьезные и очень интересные люди. Со своими программами, и может не каждый из нас может в дебатах, это новое веяние времени, высказать свою точку зрения, но я убеждена, что эти люди тоже достойны внимания".

Заявленные темы актуальны для каждого жителя Мурманска. Формирование комфортной городской среды. Качество повседневной жизни. ЖКХ и благоустройство.

Генеральный директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Много достигнуто. Скверы появились, парки появились. Фонтаны. Зоны для отдыха, зоны комфортные. Проводятся замечательные городские конкурсы. Участвуют все - как взрослые, так и дети".

Особое внимание посвятили одной из двух российских бед - дорогам. Впереди традиционная большая летняя ремонтная кампания. И в этой работе власти будут опираться на пожелания северян.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич: "Я иду в горсовет, чтобы те проекты ОНФ продвигать, в том числе сегодня заявлена тема - "Убитые дороги". У нас есть карта убитых дорог, мы реализуем этот проект, и каждый мурманчанен и житель области может внести их на карту. Я схотел бы рассказать, как я выезжал с проверкой этих дорог лично и что я увидел".

Предварительное голосование партии "Единая Россия" - 23 апреля. Оно рейтинговое. Отдать голос можно сразу за несколько кандидатов. От городских властей, всем пришедшем на праймериз небольшой подарок - значок "За активную гражданскую позицию" с символикой города-героя Мурманска.