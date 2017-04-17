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17.04.2017 11:46

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия выявили жителя приграничья, причастного к пропаганде и публичному демонстрированию нацистской символики

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия был выявлен житель г. Кандалакша, который на своей странице в социальной сети «В Контакте» разместил для всеобщего доступа материалы, связанные с пропагандой нацистской символики.
15 апреля 2017 года вступило в силу решение Кандалакшского районного суда Мурманской области в отношении жителя г. Кандалакша, который признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики), с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Судом было учтено раскаяние правонарушителя в содеянном и признание вины в полном объеме.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия
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