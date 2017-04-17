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17.04.2017 11:32

В районе Айновских островов залива Варангер-фьорд Баренцева моря спасли рыбаков из Заполярного

В 19 часов 40 минут 15 апреля 2017 года на телефон оперативного дежурного Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступил звонок от жителя города Заполярный Мурманской области, который сообщил о том, что в районе Айновских островов залива Варангер-фьорд Баренцева моря, он, со своим товарищем на моторной лодке терпит бедствие по причине поломки двигателя. Вскоре, связь с ним была утеряна.

По решению руководства Пограничного управления, в район предположительного места нахождения людей, терпящих бедствие, незамедлительно был направлен пограничный сторожевой корабль «Виктор Кингисепп», который приступил к поисковым действиям.

О проведении поисковой операции вблизи морской Государственной границы, в рамках международного пограничного сотрудничества, были информированы пограничные органы Королевства Норвегия.

Поисковая операция проходила в неблагоприятных гидрометеорологических условиях — при северо-восточном ветре скоростью до 10 м/с, волнении моря - 3 балла, обильном снегопаде и ограниченной видимости - до 400 метров.

В 6 часов 00 минут 16 апреля 2017 года экипаж пограничного сторожевого корабля «Виктор Кингисепп» визуально обнаружил маломерное плавсредство в территориальных водах Королевства Норвегия. Позже, моторную лодку вынесло течением на норвежский берег, где рыбаки обозначили свое" местоположение сигналами при помощи фальшфейеера.

Об обнаружении граждан Российской Федерации на территории Королевства Норвегия были незамедлительно проинформированы норвежские пограничники И Генеральное Консульство Российской Федерации в городе Киркенесе.

В 8 часов 55 минут рыбаки были обнаружены пограничным патрулем.

По информации норвежской стороны угрозы их жизни и здоровью нет.

В настоящее время Пограничным управлением ФСБ России по
западному арктическому району совместно с норвежскими властями
решается вопрос о скорейшем возвращении рыбаков и плавсредства на территорию Российской Федерации.


Пограничное управление ФСБ России по
западному арктическому району
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