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17.04.2017 13:00

В Мурманской области выберут лучшего работника учреждения социальной защиты населения

19 апреля в 10.00 в региональном министерстве социального развития (ул. Полярные Зори, 46а, конференц-зал) состоится очный этап конкурса на звание «Лучший работник учреждения социальной защиты населения Мурманской области». Заявки на участие представили 32 номинанта.

По итогам конкурса компетентное жюри определит победителей в шести номинациях. За звание «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» будут бороться пять номинантов, за звание «Лучший социальный работник, специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания» – 12 номинантов, за звание «Лучшая санитарка, медицинская сестра учреждения социального обслуживания» – три участника, за звание «Лучший работник учреждения социальной поддержки населения» – шесть участников. Четыре номинанта претендуют на специальную премию «За творчество в работе» и два номинанта – на премию «Лучший молодой специалист социальной службы».

Во время очного этапа каждый номинант представляет членам региональной конкурсной комиссии публичное выступление, отражающее особенности его деятельности, вклад в развитие системы социального обслуживания населения, опыт применения инновационных социальных технологий, программ и их результативность. Выступление может сопровождаться презентацией, слайд-шоу или видеоматериалами и фотоматериалами. 

Победители и лауреаты будут поощрены денежными премиями в размере 40 тысяч рублей за I место, 25 и 15 тысяч рублей за II и III места соответственно.

Награждение состоится в канун Дня социального работника, который отмечается 8 июня.

Материалы победителей будут направлены на всероссийский конкурс.


/ Министерство социального развития Мурманской области /
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