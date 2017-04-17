Нарушение природоохранного законодательства выявила прокуратура Печенгского района

Анастасия Русинова.

В центре внимания контролирующего органа - предприятие, деятельность которого связана с забором, очисткой и распределением воды, сбором и обработкой сточных вод. Работы ведутся на озере Алла-Акка-ярви, озере Лучломполо - это водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории. Сброс сточных вод происходит в реку Колос-йоки и озеро Безымянное. Оказалось, что согласования с соответствующими исполнительными органами власти нет, а значит, не оговорены меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, конкретно - условия отведения сточных вод, объем допустимых сбросов сточных вод, требования к качеству воды в месте сброса. Не разработаны мероприятия, направленные на предотвращение гибели водных и околоводных животных, уничтожения в значительных размерах кормовых запасов либо иных тяжких последствий. По всем этим фактам прокурором района в адрес руководителя предприятия внесено представление. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры Печенгского района.





