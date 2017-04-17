В Мурманске прошел заключительный этап дебатов в рамках подготовки к предварительному голосованию партии "Единая Россия"

Артем Дашевский.

Оно состоится 23 апреля. Жителям предстоит выбрать тех, кто продолжит борьбу за депутатский портфель мурманского горсовета. Напомним, основной состав избрали в 2014 году. Три кресла освободились в связи с победой на сентябрьских выборах в прошлом году. Заявленные темы актуальны для каждого жителя Мурманска. Формирование комфортной городской среды. Качество повседневной жизни. ЖКХ и благоустройство и дороги. Предварительное голосование партии "Единая Россия" - рейтинговое. Отдать голос можно сразу за несколько кандидатов. От городских властей, всем пришедшем на праймериз небольшой подарок - значок "За активную гражданскую позицию" с символикой города-героя Мурманска.