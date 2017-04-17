В Мурманске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ветерана МВД России

В рамках празднования даты руководящий состав УМВД России по Мурманской области, председатели первичных ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск, а также ветеранский актив приняли участие в памятных митингах и торжественной церемонии награждения.

Открылся ряд торжественных мероприятий, посвященных Дню ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, возложением цветов к Памятному огню у Монумента сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Церемония, в ходе которой ветераны и действующие сотрудники почтили память своих павших коллег, состоялась возле здания УМВД России по Мурманской области на проспекте Ленина.

В структуру общественных ветеранских организаций, действующих на территории региона, входят более 20 «первичек», в которых в настоящий момент состоит на учете более 6500 ветеранов, в том числе 13 ветеранов Великой Отечественной войны.

О ветеранах вспоминают не только один раз в году. С ними ведется постоянное взаимодействие. Нередко бывших сотрудников органов внутренних дел приглашают к участию в оперативной деятельности по раскрытию преступлений. Например, по линии следственных подразделений ветераны постоянно встречаются с молодыми сотрудниками, делятся наработанными методиками расследования конкретных преступлений, профессиональными «хитростями». Помогают они и сотрудникам ГИБДД во время проведения профилактических операций. Значительную практическую помощь ветераны также оказывают, участвуя в программах по патриотическому воспитанию, профилактике и противодействию безнадзорности несовершеннолетних.

После возложения цветов к Памятному огню участники праздничных мероприятий направились на «Аллею Памяти», расположенную на городском кладбище, где захоронены ветераны органов внутренних дел и сотрудники, погибшие при выполнении служебного долга. Помимо руководства УМВД России по Мурманской области туда прибыли более 20 ветеранов органов внутренних дел области, а также слушатели Центра профессиональной подготовки, для которых служба только начинается. Отдать дань уважения ушедшим коллегам и товарищам пришли и ветераны регионального управления Росгвардии, ведь многие из них прослужили долгие годы в органах внутренних дел.

После председателя Совета ветеранов ОВД и ВВ Мурманской области Владимира Александровича Котова, который бессменно руководит организацией на протяжении десяти последних лет, слово на митинге взяла ветеран ОВД Ирина Николаевна Аржаева. За время работы в органах внутренних дел она сменила несколько направлений профессиональной деятельности. Самый сложный, ее словам, участок работы – подразделение по делам несовершеннолетних. В 98-м ушла на пенсию в звании подполковника с должности юрисконсульта секретариата УВД Мурманской области. Долгие годы преподавала правовые дисциплины в учебном центре УВД, областном филиале университета МВД России.

Присутствующие на митинге под звук метронома почтили память ушедших из жизни коллег минутой молчания и оставили у памятника красные гвоздики. Завершился день церемонией чествования ветеранского актива, вручением наград, подарков и чаепитием. После зачитанного поздравления от лица министра внутренних дел Российской Федерации и начальника УМВД России по Мурманской области начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Мурманской области полковник внутренней службы Александр Ермолин вручил Почетную грамоту УМВД подполковнику внутренней службы в отставке Галине Федоровне Булатовой, подполковнику милиции в отставке Леониду Ивановичу Ромашенкову и старшему прапорщику милиции в отставке Галимжану Генистовичу Ташанову.

Премией МВД России и Российского Совета ветеранов имени Шумилина награжден полковник внутренней службы в отставке Анатолий Федорович Гаврилов. Медалью «25 лет общественной организации ветеранов ОВД и ВВ Российской Федерации» - полковник милиции в отставке Вячеслав Владимирович Богомолов. Медалью «90 лет Мурманской милиции» - капитан милиции в отставке Александр Алексеевич Радзимовский. Благодарность Совета ветеранов ОВД и ВВ Мурманской области получил подполковник милиции в отставке Павел Борисович Баранов. 9 человек получили Знак почета Совета ветеранов ОВД и ВВ Мурманской области, 6 – денежную премию.

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области Владимир Котов поблагодарил ветеранов за активную работу, помощь и поддержку, оказываемые молодым сотрудникам полиции. Он отметил, что жизненный и профессиональный опыт ветеранов вызывают глубокое уважение и являются достойным примером служения Отечеству.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области