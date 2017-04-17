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17.04.2017 17:00

Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывал в гостях у школьников поселка Африканда

Специалисты передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у учеников основной общеобразовательной школы №1 поселка Африканда.

Сотрудники библиотеки приняли участие в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». Во всех классах школы прошли мероприятия, посвященные экологии.

Ученики изучили экологическую азбуку, познакомились со страшными явлениями природы – стихийными бедствиями. Ребята также узнали, каким образом нерешенные проблемы прошлых лет влияют на экологическую обстановку в настоящем, с какими проблемами придется столкнуться подрастающему поколению региона и какие меры принимают экологические организации, руководство предприятий области и правительство региона для устранения ядерного наследия и сохранения уникальной природы нашего края.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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