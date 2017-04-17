Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на выставку "Страна Советов"

В экспозиции представлены фотографии геологов-первооткрывателей крупнейшего месторождения апатито-нефелиновых руд в Хибинах, с освоения которого началась индустриализация Кольского края, а также их личных вещей, орудий труда 1930-х годов, первых палаток спецпереселенцев, строивших первый крупный промышленный центр Заполярья – Хибиногорск и Нивскую ГЭС. Посетителям выставки также будут представлены государственная символика первых республик СССР, Договор об образовании союзного государства и первая Конституция Советского Союза.

Выставка посвящена 100-летию установления Советской власти и продлится до 15 мая.