УФСБ России по Мурманской области опровергла информацию о якобы готовящихся на территории Заполярья терактах

УФСБ России по Мурманской области официально сообщает, что появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники о якобы готовящихся на территории Мурманской области терактах является недостоверной.

УФСБ России по Мурманской области напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.

Если вы обладаете достоверной информацией, касающейся безопасности населения и в целом региона, а также в отношении подозрительных лиц просим сообщать по телефону доверия:

УФСБ России по Мурманской области 47-43-43.