В Мурманской области пройдет международный конкурс профмастерства «Arctic Skills 2017»

19-20 апреля в рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) состоится международный конкурс профессионального мастерства «Arctic Skilis 2017».

В конкурсе принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций из трех стран Баренцева ЕвроАрктического региона – России, Норвегии, Финляндии.

С 2016 года каждая из стран-участниц организует конкурс «Arctic Skilis» на своей территории. В 2016 году конкурс состоялся в норвежском городе Киркенесе, в 2017 году участников конкурса принимает Мурманская область.

Россию в конкурсе представляют студенты профессиональных образовательных организаций Мурманской области: Мурманского и Кандалакшского индустриальных колледжей, технологического колледжа сервиса, Мурманского строительного и Кольского транспортного колледжей, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского медицинского и Северного национального колледжей.

Всего в конкурсе примут участие 38 студентов и 38 экспертов из трех стран, которые будут соревноваться по 12 компетенциям: «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Системное администрирование», «Сантехнические работы», «Малярные работы», «Плотницкие работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Саамское рукоделие», «Оленеводство».

Деловая программа конкурса предполагает встречу специалистов трех стран за «круглым столом», где им представится возможность обменяться опытом решения актуальных вопросов совершенствования системы профессионального образования.

Открытие конкурса состоится 19 апреля в 10.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2). Соревнования по компетенциям пройдут в течение двух дней на восьми площадках. Итоги конкурса будут подведены 20 апреля.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /