Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.04.2017 17:30

В Мурманской области пройдет международный конкурс профмастерства «Arctic Skills 2017»

19-20 апреля в рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) состоится международный конкурс профессионального мастерства «Arctic Skilis 2017». 

В конкурсе принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций из трех стран Баренцева ЕвроАрктического региона – России, Норвегии, Финляндии.

С 2016 года каждая из стран-участниц организует конкурс «Arctic Skilis» на своей территории. В 2016 году конкурс состоялся в норвежском городе Киркенесе, в 2017 году участников конкурса принимает Мурманская область. 

Россию в конкурсе представляют студенты профессиональных образовательных организаций Мурманской области: Мурманского и Кандалакшского индустриальных колледжей, технологического колледжа сервиса, Мурманского строительного и Кольского транспортного колледжей, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского медицинского и Северного национального колледжей. 

Всего в конкурсе примут участие 38 студентов и 38 экспертов из трех стран, которые будут соревноваться по 12 компетенциям: «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Системное администрирование», «Сантехнические работы», «Малярные работы», «Плотницкие работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Саамское рукоделие», «Оленеводство».

Деловая программа конкурса предполагает встречу специалистов трех стран за «круглым столом», где им представится возможность обменяться опытом решения актуальных вопросов совершенствования системы профессионального образования.

Открытие конкурса состоится 19 апреля в 10.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2). Соревнования по компетенциям пройдут в течение двух дней на восьми площадках. Итоги конкурса будут подведены 20 апреля.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.29
Евро = 59.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.