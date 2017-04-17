Судебные приставы приняли участие в акции «Помоги спасти жизнь»

Судебные приставы внесли свою лепту в спасение жизней жителей Мурманской области, в очередной раз сдав кровь и ее компоненты. Участие в донорском движении стало доброй традицией для многих сотрудников Управления, которые принимают участие в выездных днях донора, а также сдают кровь индивидуально и с каждым годом доноров среди судебных приставов становится все больше.

Судебные приставы Мурманской области с 2011 года участвуют в акции «Помоги спасти жизнь» по безвозмездной сдаче крови. За это время проведено 20 акций, в которых приняли участие более 500 сотрудников Управления. Сдано более 200 литров донорской крови.

В юбилейной акции «Помоги спасти жизнь» приняли участие 25 человек. Сдано 10 литров донорской крови.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области