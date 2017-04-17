График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 17 по 21 апреля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:
17 апреля
Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от Южных причалов до Коптильного завода старого порта.
Октябрьский округ:
– ул. Маклакова, от ул. Старостина до пр. Связи (нечетная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Ушакова.
С 17 на 18 апреля
Первомайский округ:
– ул. Шабалина, от ул. Г. Рыбачьего до д.№29 по ул. Шабалина.
Октябрьский округ:
– Маклакова, от пр. Связи до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)
Ленинский округ:
– ул. Нахимова;
– ул. Гагарина, от пр. Героев североморцев до ул. Павлика Морозова (четная сторона).
18 апреля
Первомайский округ:
– ул. Прибрежная, от просп. Кольского до ул. Баумана.
Октябрьский округ:
ул. Книповича, от ул. Карла Маркса до ул. Полярные Зори (нечетная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Сафонова.
С 18 на 19 апреля
Первомайский округ:
– ул. Крупская.
Октябрьский округ:
– ул. Книповича от ул. Карла Маркса до ул. Полярные Зори (четная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Павлика Морозова до дома №9 по ул. Свердлова.
19 апреля
Первомайский округ:
– ул. Декабристов.
Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от ул. Полярные Зори до пр.Ленина
Ленинский округ:
– ул. Лобова, от ул. Ушакова до ул. Нахимова.
С 19 на 20 апреля
Первомайский округ:
– ул. Героев Рыбачьего, от просп. Кольского до дома№ 34 по ул. Героев Рыбачьего.
Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от ул. Софьи Перовской до ул. Старостина (нечетная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Свердлова от ул. Павлика Морозова до ул. Домостроительной.
20 апреля
Первомайский округ:
– ул. Советская.
Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до ул. Книповича (нечетная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Лобова, от ул. Нахимова до конечной маршрута №10.
С 20 на 21 апреля
Первомайский округ:
– ул. Траловая, от ул. Подгорной до д.№ 34 по ул. Траловой.
Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от ул. Книповича до ул. Старостина (четная сторона).
Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Домостроительной до ул. Хлобыстова.
21 апреля
Первомайский округ:
– ул. Генералова.
Октябрьский округ:
– ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до ул. Челюскинцев (сторона четная).
Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Хлобыстова до ул. Ивченко.
Администрация г. Мурманска