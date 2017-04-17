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17.04.2017 10:00

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 17 по 21 апреля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:


17 апреля

Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от Южных причалов до Коптильного завода старого порта.

Октябрьский округ:
– ул. Маклакова, от ул.  Старостина до  пр. Связи (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Ушакова.

С 17 на 18 апреля

Первомайский округ:
– ул. Шабалина, от ул. Г. Рыбачьего до д.№29 по ул. Шабалина.

Октябрьский округ:
– Маклакова, от пр. Связи до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)

Ленинский округ:
– ул. Нахимова;
– ул. Гагарина, от пр. Героев североморцев до ул. Павлика Морозова (четная сторона).

18 апреля

Первомайский округ:
– ул. Прибрежная, от просп. Кольского до ул. Баумана.

Октябрьский округ:
ул. Книповича, от ул. Карла Маркса до ул. Полярные Зори (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Сафонова.

С 18 на 19 апреля

Первомайский округ:
– ул. Крупская.

Октябрьский округ:
– ул. Книповича от  ул. Карла Маркса до ул. Полярные Зори (четная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Павлика Морозова до дома №9 по ул. Свердлова.

19 апреля

Первомайский округ:
– ул. Декабристов.

Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от ул.  Полярные Зори до пр.Ленина

Ленинский округ:
– ул. Лобова, от ул. Ушакова до ул. Нахимова.

С 19 на 20 апреля

Первомайский округ:
– ул. Героев Рыбачьего, от просп. Кольского до дома№ 34 по ул. Героев Рыбачьего.

Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от  ул. Софьи Перовской до ул. Старостина  (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Свердлова от ул. Павлика Морозова до  ул. Домостроительной. 

20 апреля

Первомайский округ:
– ул. Советская.

Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от  ул. Старостина до ул.  Книповича (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Лобова, от  ул. Нахимова до конечной маршрута №10.

С 20 на 21 апреля

Первомайский округ:
– ул. Траловая, от ул. Подгорной до д.№ 34 по ул. Траловой.

Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от  ул. Книповича до  ул. Старостина (четная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от   ул. Домостроительной до ул. Хлобыстова.

21 апреля

Первомайский округ:
– ул. Генералова.

Октябрьский округ:
– ул. Папанина, от  ул. Карла Маркса до ул. Челюскинцев (сторона четная).

Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Хлобыстова до ул. Ивченко.

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