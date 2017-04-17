В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Лесная, 10, 8

09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18

08.30 – 14.00 пр. Кольский, 165

08.30 – 12.00 ул. Беринга, 1, 3

ул. Шабалина, 1

09.00 – 12.00 ул. Зои Космодемьянской, 19

09.00 – 14.00 ул. Зои Космодемьянской, 7

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Полярные Зори, 33 (корп. 3)

ул. Сполохи, 6

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 пр. Ленина, 11, 13, 15, 7

ул. Гвардейская, 5 (корп. 1), 9а

ул. Полярные Зори, 11, 13, 7, 9

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска