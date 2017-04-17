Развитие механизма энергосервиса в бюджетной сфере и на объектах ЖКХ. В Заполярье прошло заседание Координационного совета

Елена Белкина.

Развитие механизма энергосервиса в бюджетной сфере и на объектах ЖКХ - главная тема совместного заседания Координационного совета по энергосбережению и коллегии регионального минэнерго.

Мурманская область - один из лидеров рейтинга энергоэффективности в стране и стала пилотным регионом по подготовке и выполнению проектов по сбережению энергии. Пионер энергосервисных контрактов - Мончегорск, который в прошлом году модернизировал систему уличного освещения, заменив более 5300 светильников, внедряется автоматизированная система, позволяющая управлять сетями наружного освещения. Цена проекта - 104 миллионов рублей, при этом затраты местного бюджета равны нулю.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Самое главное, что для нашего региона очень важно, то что при реализации энергосервисных проектов мы не привлекаем бюджетные средства целиком, внебюджетные средства, соответственно результат есть, бюджетных инвестиций нет. Значит мы бюджетные деньги можем направлять на другие более важные социальные вопросы".

Еще одно направление - снижение теплопотребления зданий бюджетной сферы. Экономия может достигать 30% . В апреле введено в строй энергоэффективное оборудование на котельной Оленегорских тепловых сетей и насосной станции водозабора "Апатитыводоканала" в Кировске. Проводится модернизация уличного освещения, теплоснабжения учреждений культуры в Кольском районе.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Мы приводим в порядок трансформаторные станции, проводим ремонтные работы, замену электрокабелей с применением уже энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Все объекты, которые сегодня строятся в Кольском районе, мы размещаем или готовим техническое задание только с применением энерогосберегающих технологий".