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17.04.2017 09:10

Сегодня - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой праздник с 2011 года, с тех пор как глава МВД Рашид Нургалиев подписал соответствующий приказ. Дату праздника приурочили к 20-летию создания Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ: это событие произошло 17 апреля 1991 года. На сегодняшний день в России живут около 650 тысяч ветеранов, служивших в разные годы во внутренних войсках и органах внутренних дел. В ветеранских организациях состоят пенсионеры МВД, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск и сегодня продолжают приносить пользу обществу. Они занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания. Должное место ветеранская организация отводит историко-патриотической работе. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, благодаря ветеранам и их бесценному опыту, ежегодно раскрывается большое количество преступлений. 17 апреля, ветераны внутренних войск и органов внутренних дел принимают поздравления от командования, коллег, друзей и родственников. Кроме того, в этот день зачастую проводятся праздничные мероприятия в ветеранских организациях.

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