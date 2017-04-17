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17.04.2017 08:50

Во время празднования Пасхи Христовой в Мурманской области нарушений общественного порядка не допущено

На территории Мурманской области с 15 на 16 апреля 2017 года в 24 населенных пунктах на 35 объектах религиозного культа состоялись мероприятия, посвященные празднованию Пасхи Христовой, в которых приняло участие около 8 тысяч человек.

Для обеспечения общественного порядка в период праздничных богослужений задействовались 114 сотрудников полиции, 20 представителей добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, 30 сотрудников Росгвардии. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв.

Перед началом проведения праздничных богослужений проведены обследования мест проведения мероприятий с применением технических средств и служебных собак.

В период проведения праздничных мероприятий наружные наряды полиции были приближены к местам проведения массовых и публичных мероприятий.

Благодаря слаженной работе сотрудников УМВД России по Мурманской области и взаимодействующих структур нарушений правопорядка во время празднования Пасхи Христовой на территории региона допущено не было.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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