Освободить внука от уголовной ответственности за 250 тысяч рублей. Мурманский пенсионер стал очередной жертвой телефонных мошенников

Елена Ястребова.

Оказать психологический прием и получить деньги. Мурманский пенсионер стал очередной жертвой телефонных мошенников.

Как рассказал пожилой мужчина, поздно вечером ему позвонил неизвестный. Он сообщил, что его внук совершил ДТП. Есть пострадавшие. И чтобы освободить его от уголовной ответственности, нужна крупная сумма денег. Пенсионер, недолго думая, пошел в банк и снял 250 тысяч рублей. Деньги он передал курьеру. Только потом, вернувшись домой, пожилой мужчина позвонил внуку. Оказалось, что никакого ДТП не было и его просто-напросто обманули. Возбуждено уголовное дело.

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