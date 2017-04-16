Ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента» приглашают мурманчан на концерт

16 апреля в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) состоится концерт ансамблей бального танца «Ониона» и «Ювента», посвященный 45-летию ансамбля бального танца «Ониона».

Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «Ониона» является одним из старейших среди коллективов бального танца областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

В честь 45-летнего юбилея на сцену выйдут танцоры всех возрастов – от 7 до 70 лет. Они представят зрителям разнообразные танцы латиноамериканской и европейской программ.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области