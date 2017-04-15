Госавтоинспекция Мурманска информирует об изменениях в организации дорожного движения в период празднования «Пасхи Христовой»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка и общественной безопасности, ОБ ДПС ГИБДД информирует гостей и жителей столицы Заполярья об изменениях в организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию «Пасхи Христовой».

Ограничение движения будет действовать в период времени с 22:00 15 апреля 2017 года по 05:00 минут 16 апреля 2017 года на следующих улицах:

- ул. Зеленая, д. 11 – «Свято-Никольский Кафедральный Собор».

-ул. Бабикова д. 4 – «Введенский Храм».

- ул. Траловая, д. 22 – «Трифоново-Печенгский мужской монастырь».

- ул. Лобова, д. 53 – «Князь-Владимирская церковь».

- пр. Г. Североморцев, д. 1 – «Храм «Спас на водах».

- пер. Терский, д. 7 А – «Храм Святого Пантелеймона».

- верхняя привокзальная площадь.

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения. Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что за 100-150 метров до храмов и церквей движение будет полностью перекрыто.

Просьба жителей областного центра и гостей северной столицы заранее убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области