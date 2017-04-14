Всероссийская акция "Письмо Победы". Мурманские школьники вспоминают тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны

Яков Осетров.

Школьники Заполярья присоединились к Всероссийской акции "Письмо Победы". Вспоминая своих предков - тех, кто трудился в тылу и кто отдал воевал на фронтах Великой Отечественной войны, дети обращаются к ним из настоящего в прошлое, пытаясь понять уроки истории, прочувствовать связь времён. Одними из первых в акцию включились ученики мурманской школы №42. Ребята написали послания Анатолию Бредову, неизвестному солдату, воинам Бессмертного полка.

Ученица средней школы № 42, г. Мурманск Дана Шведченко: "Привет, прадедушка! Мне бабушка Тома рассказывала про тебя. Я знаю, ты погиб на войне, защищая нашу страну. Война - это горе, страх, смерть. Войну мы видим только в кино и в новостях по телевизору. Спасибо тебе за моё счастливое детство. Я буду помнить о тебе".





