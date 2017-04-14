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14.04.2017 18:00

Всероссийская акция "Письмо Победы". Мурманские школьники вспоминают тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны

Яков Осетров.

Школьники Заполярья присоединились к Всероссийской акции "Письмо  Победы". Вспоминая своих  предков - тех, кто трудился в тылу и кто отдал воевал на  фронтах Великой Отечественной войны, дети обращаются к ним из настоящего в прошлое, пытаясь понять уроки истории, прочувствовать  связь времён. Одними из первых в акцию включились ученики мурманской  школы №42. Ребята  написали послания Анатолию Бредову, неизвестному солдату, воинам Бессмертного полка.
Ученица средней школы № 42, г. Мурманск Дана Шведченко: "Привет, прадедушка! Мне бабушка Тома рассказывала про тебя. Я знаю, ты погиб на войне, защищая нашу страну. Война - это горе, страх, смерть. Войну мы видим только в кино и в новостях по телевизору. Спасибо тебе за моё счастливое детство. Я буду помнить о тебе".


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