Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген

Сегодня в Москве губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в заседании правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген, которое провел вице-премьер Аркадий Дворкович.



На заседании, в частности, были рассмотрены вопросы создания на архипелаге базы Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО, а также вопрос использования аэропортов Мурманской области и морского порта Мурманск при обеспечении транспортного сообщения с архипелагом Шпицберген».



Как отметила в ходе выступления губернатор Марина Ковтун, район архипелага Шпицберген является экономически важным промысловым районом для российского рыболовства. В нём ежегодно добывается до 230 тысяч тонн донных водных биоресурсов, а концентрация промыслового флота периодически достигает 60 единиц. Для Мурманской области крайне важно укрепление позиций России в районе архипелага. В первую очередь это связано с обеспечением безопасности мореплавания и оказанием необходимой экстренной помощи, а также созданием на Шпицбергене условий для более эффективной работы рыбопромысловых предприятий региона. При этом в перспективе транспортная инфраструктура аэропортов и морского порта Мурманск способна полностью обеспечить прямое воздушное и морское сообщение с архипелагом Шпицберген.





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