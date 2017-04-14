Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене

Алексей Елкин.

Присутствие России на архипелаге Шпицберген. Сегодня этому вопросу было посвящено заседание профильной комиссии под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун представила Кольский Север. Глава региона входит в состав постоянно действующего координационного органа. "Сегодня работаю в Москве. Принимаю участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене", - сообщила Марина Ковтун в своём Твиттере . Напомним, комиссия образованна для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и российских организаций при осуществлении российского присутствия на архипелаге Шпицберген.



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