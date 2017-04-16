Юных зрителей ждет мастер-класс по рисованию песком перед показом спектакля областного театра кукол

Cегодня в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) перед показами спектакля «Секрет планеты Тарий» педагоги студии «Солнечный дом» покажут юным зрителям настоящее чудо – «песочную» сказку «Слоненок» Редьярда Киплинга.

У гостей театра будет также уникальная возможность попробовать себя в роли художников, только вместо кисточек и красок материалом для работы выступит песок.

Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.

/Мурманский областной театр кукол/