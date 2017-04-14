Капризы погоды. Дорога на Туманный и Териберку продолжает оставаться закрытой

Артем Дашевский.

Ввиду все тех же сложных погодных условий, с 82-го километра до поселков Туманный и Териберка, сегодня продолжает оставаться закрытой автодорога "Кола - Серебрянские ГЭС". Жители относятся к сложившейся ситуации с пониманием. В планы туристов, которые хотели провести отпуск на берегу Баренцева моря, внесла коррективы погода. Специалисты курирующие туристическую отрасль в правительстве региона напоминают - турпоездки необходимо планировать заранее, и обязательно учитывать дорожную обстановку! В прошлом году поток желающих попасть на побережье Баренцева моря увеличился практически вдвое, и составил более 5 тысяч человек. Нынешней зимой погодные условия на северо-востоке Кольского полуострова стали серьезным препятствием для любителей путешествовать на личном автотранспорте. Перекрытие дорог — превентивная мера безопасности по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Местные власти заверяют, делается всё возможное, но ни в коем случае рисковать жизнями людей они не станут. Поэтому пока проезд закрыт абсолютно для всех.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Ситуация по Териберке круглосуточно контролируется. Неоднократные выезды осуществляются и руководителями органов местного самоуправления, правительства Мурманской области. Губернатор Марина Ковтун провела расширенное рабочее совещание, где обсудили ситуацию в Териберке. На сегодняшний день ситуация по жизнеобеспечению у нас стабильна. Свет, тепло, водоснабжение, продукты питания мы полностью обеспечены".

При временных улучшениях погодных условий в населенные пункты обеспечивается организованная проводка колонн. Круглосуточно на трассе работают 6 единиц техники. Развернут мобильный пункт обогрева МЧС. По прогнозам улучшения метеоусловий можно ждать уже завтра. По заверению местных властей, оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет.





