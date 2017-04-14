Рост пассажиропотока в мурманском аэропорту. Год для воздушных перевозок обещает быть позитивным

Анастасия Ярославская.

Для мурманского аэропорта этот год обещает стать позитивным. По итогам первого квартала крупнейшие авиаперевозчики фиксируют на нашем направлении рост пассажиропотока - как минимум на 10%. Об этом сегодня сообщили официальные представители группы компаний "Аэрофлот".

Пассажиров из Питера Мурманск встретил апрельским снегом. Холодно, но держим курс на лето. Пиковое расписание почти традиционно. Хотя новости есть. Официальные представители двух крупнейших авиаперевозчиков сегодня заявили - пассажиропоток растет. А значит, резонно решение - на Петербург - самое дефицитное направление - в сезон отпусков открыть дополнительный рейс - ночной. И в обе столицы доставлять северян самолетами большей вместимости.

Официальный представитель АО "АК Россия" Сергей Стариков: "С 20 мая будет третья частота введена на Санкт-Петербург - как раз летняя, когда самый пик. И плюс еще 319 по некоторым рейсам - будут заменены на 320".

Пресс-секретарь ПАО "Аэрофлот" Максим Фетисов: "На самом деле, это очень хорошее направление. И, как я говорил, направление загружается и мы в летнее расписание ставим самолет большей вместимости - это о многом говорит".

Перспектив по другим направлениям пока нет, впрочем, как и по плоским тарифам - расширения политики продажи билетов по единой цене, по примеру Дальнего Востока, группа компаний на Крайний Север не рассматривает. То же - с долгоиграющим приходом бюджетной "Победы". Хотя переговоры продолжаются.

Руководитель по авиационной коммерческой деятельности аэропорта "Мурманск" Александр Архипов: "У нас "Аэрофлот" с "Россией" перевозят каждого 2-го пассажира из аэропорта Мурманск. Соответственно приход авиакомпании "Победа" в Мурманск вызовет рост доли "Аэрофлота" в нашем пассажиропотоке, и мне, кажется, только этот факт останавливает приход "Победы" к нам".

"Нордавиа" возобновляет прямое сообщение с Калининградом. Соловки открывает "Оренбуржье".

По международным полетам ожидается двукратный рост. В расписании много Турции. Это направление сейчас под вопросом - вероятна отмена чартеров из России, так что мурманский аэропорт, на всякий случай, готовит план "Б". Варианты возможной замены с турагентами обсудят на следующей неделе.