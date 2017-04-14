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14.04.2017 18:25

Региональная приемная председателя партии "Единая Россия" стала площадкой для обсуждения вопросов погашения долгов по заработной плате

Артем Дашевский.

Депутат Государственной Думы Алексей Лященко в региональной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, встретился с бывшими сотрудниками Северной производственно-технической базы, которая входит в промышленную группу "НОВИК". Вопрос наболевший - долги по заработной плате. Тяжелая финансовая обстановка на предприятии сложилась в 2016 году. И здесь негативную роль, по мнению депутата Госдумы, сыграли несколько факторов.
Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Лященко: "В силу ряда обстоятельств и внутренних и внешних. Сыграли роли и неплатежи в адрес компании за выполненные работы со стороны заводов заказчиков. Процесс, который происходит с компанией - он на контроле у меня, у правоохранительных органов. Будет даваться и правовая оценка и в том числе - оказываться помощь в разрешении ситуации".
На прошлой неделе в Мурманск приезжал собственник компании. Сейчас он непосредственно занимается кризисным управлением. На встрече с работниками Алексей Лященко отметил, что есть два пути решения проблемы. Первый - оздоровление предприятия. Тогда деньги вложенные новыми инвесторами пойдут на погашение долгов по зарплате. Это быстрый путь. Более длинный - ждать пока заводы - заказчики вернут долги или компания получит прибыль от продажи имущества, выставленного на торги. В любом случае проблема должна быть решена.


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