Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.04.2017 18:15

Какова реальная численность популяции дикого северного оленя? Наблюдение за миграцией - с высоты птичьего полета

Кирилл Коган, Андрей Зайцев.

Специалисты регионального министерства природных ресурсов начали авиационные учетные работы парнокопытных животных. В первую очередь их интересует реальная численность западной популяции дикого северного оленя.
Легкая одномоторная "Цессна" отрывается от взлетной полосы аэродрома "Хибины". Алексей Кунов, военный пилот в запасе, берет курс на Ловозерский район. На борту -инспекторы регионального министерства природных ресурсов. Задача почти боевая. "Засечь" в заснеженной тундре, стада дикого оленя. Даже с воздуха сделать это- не просто. Река Поной встречает ученых снежными зарядами  Скорость ветра достигает 30 метров в секунду! Видимость падает почти до нулевой.
На фоне снега, стадо сливается в одно большое серое-бело пятно. На помощь приходит техника. С высоты стадо фотографируют. Но считают поголовье уже на земле, после прилета, укрупняя получившиеся кадры.
Опыт ученых подсказывает, надо искать оленей южнее. У парнокопытных в разгаре весенняя миграция. Голод ведёт животных туда, где под снегом скрыты ягельные пастбища.
Данные, полученные в результате облетов - уникальны, уверенны в минприроде.
Заведующий сектором по учету и мониторингу объектов животного мира министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск: "Первое стадо было около 500 голов, второе стадо 150 -170 голов, и несколько небольших стад от 30 до 70 голов".
При этом важно не перепутать стада диких и домашних оленей. Ведь в Ловозерском районе также пасутся и животные принадлежащие сельхозпредприятиям. Крупнейший из них кооператив "Тундра".
Руководитель СХПК "Тундра" Виктор Старцев: "К сожалению, в качестве добычи дикого северного оленя в в 90 годы и в 2000, стали добывать домашнего северного оленя, поэтому для нас этот момент очень важен, чтобы под эгидой охоты на дикаря - не уничтожали поголовье домашнего оленя".
Дальнейшие полеты будут совершаться вместе с представителями сельхозпредприятий. Они покажут ученым поголовье общего стада и масштабы своих пастбищ.
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.6
Евро = 60.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.