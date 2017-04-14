Какова реальная численность популяции дикого северного оленя? Наблюдение за миграцией - с высоты птичьего полета

Кирилл Коган, Андрей Зайцев.

Специалисты регионального министерства природных ресурсов начали авиационные учетные работы парнокопытных животных. В первую очередь их интересует реальная численность западной популяции дикого северного оленя.

Легкая одномоторная "Цессна" отрывается от взлетной полосы аэродрома "Хибины". Алексей Кунов, военный пилот в запасе, берет курс на Ловозерский район. На борту -инспекторы регионального министерства природных ресурсов. Задача почти боевая. "Засечь" в заснеженной тундре, стада дикого оленя. Даже с воздуха сделать это- не просто. Река Поной встречает ученых снежными зарядами Скорость ветра достигает 30 метров в секунду! Видимость падает почти до нулевой.

На фоне снега, стадо сливается в одно большое серое-бело пятно. На помощь приходит техника. С высоты стадо фотографируют. Но считают поголовье уже на земле, после прилета, укрупняя получившиеся кадры.

Опыт ученых подсказывает, надо искать оленей южнее. У парнокопытных в разгаре весенняя миграция. Голод ведёт животных туда, где под снегом скрыты ягельные пастбища.

Данные, полученные в результате облетов - уникальны, уверенны в минприроде.

Заведующий сектором по учету и мониторингу объектов животного мира министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск: "Первое стадо было около 500 голов, второе стадо 150 -170 голов, и несколько небольших стад от 30 до 70 голов".

При этом важно не перепутать стада диких и домашних оленей. Ведь в Ловозерском районе также пасутся и животные принадлежащие сельхозпредприятиям. Крупнейший из них кооператив "Тундра".

Руководитель СХПК "Тундра" Виктор Старцев: "К сожалению, в качестве добычи дикого северного оленя в в 90 годы и в 2000, стали добывать домашнего северного оленя, поэтому для нас этот момент очень важен, чтобы под эгидой охоты на дикаря - не уничтожали поголовье домашнего оленя".

Дальнейшие полеты будут совершаться вместе с представителями сельхозпредприятий. Они покажут ученым поголовье общего стада и масштабы своих пастбищ.