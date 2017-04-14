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14.04.2017 16:14

Турпоездки в Териберку необходимо планировать заранее, и обязательно учитывать дорожную обстановку! Об этом напоминают специалисты курирующие туристическую отрасль в правительстве региона

Владимир Волков.

В прошлом году поток желающих попасть на побережье Баренцева моря увеличился практически вдвое, и составил более 5 тысяч человек. Нынешней зимой погодные условия на северо востоке Кольского полуострова стали серьезным препятствием для любителей путешествовать на личном автотранспорте. Перекрытие дорог — превентивная мера безопасности по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Заместитель министра промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко: "Безопасность - прежде всего! И каждый отдыхающий, планирующий свою поездку, конечно, должен самостоятельно подойти к этому с полной ответственностью. Потому что отвечать должен за себя, за своих людей, родственников, друзей, которых он повез, скажем в эти места, которые несколько отдалены от цивилизации".  
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