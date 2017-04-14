Заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие в мероприятиях образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд»

Команда Мурманской области во главе с заместителем губернатора Григорием Стратием прошла в Москве обучение в рамках образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».

Программа реализуется Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Реализация программы в рамках президентского поручения направлена на повышение управленческого мастерства проектных команд по формированию благоприятного инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Трехдневные занятия по программе первого модуля предусматривали развитие навыков функционального и модельного управления, формирование целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и разработку командных проектов.



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