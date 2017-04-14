Ввиду сложных погодных условий, с 82-го километра до поселков Туманный и Териберка, продолжает оставаться закрытой автодорога "Кола - Серебрянские ГЭС"

Владимир Волков.

Ежедневно на трассе работает уборочная техника. Развернут мобильный пункт обогрева МЧС. При улучшении погоды, в населенные пункты обеспечивается организованная проводка колонн с топливом и продовольствием. Сейчас в Териберке и Туманном есть все необходимое. Туристов и рыбаков просят воздержаться от поездок по трассе. Предварительно, проезд будет закрыт до субботы.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Закрывается дорога тогда, когда существует реальная опасность дорожному движению. То есть это либо - отсутствие видимости, либо по причине неблагоприятных погодных условий там создаются переметы и дорога небезопасна для движения. Но, как только погодные условия позволяют, мы приступаем к расчистке".





