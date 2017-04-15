В одном из мурманских ресторанов женщина лишилась своего мобильного телефона

Елена Ястребова.



Что упало, то пропало. В одном из мурманских ресторанов неизвестных похитил мобильный телефон, выпавший из дамской сумочки. С заявлением о краже женщина обратилась в отдел полиции. Изучив запись с камер наблюдения, установленные в заведении, полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек. Он рассказал, что увидел, как женщина уронила сумочку и из нее выпал мобильник. Воспользовавшись ситуацией, северянин незаметно подобрал гаджет и скрылся. Краденное имущество успел продать. Возбуждено уголовное дело. Сейчас виновник находится под подпиской о невыезде.

Ему может грозить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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