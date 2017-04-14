В правительстве Мурманской области завершен конкурс по формированию резерва управленческих кадров

Подведены итоги конкурса по формированию резерва управленческих кадров Мурманской области, объявленного региональным правительством в феврале 2017 года. Решением комиссии из 34 участников конкурса в резерв управленческих кадров Мурманской области включены 27 человек по трем целевым группам – руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, должности руководителей государственных областных предприятий и учреждений, организаций регионального значения и выборные должности в региональных законодательных органах, должности глав муниципальных образований. Некоторые резервисты вошли сразу в несколько целевых групп.

Напомним, что конкурсный отбор осуществлялся в три этапа. Первый заочный этап заключался в оценке кандидатов на соответствие установленным квалификационным требованиям. На втором этапе оценивался уровень профессиональной компетентности кандидатов. Третий этап конкурса был проведен в форме индивидуального собеседования с кандидатами 6 и 7 апреля 2017 года.

В целях дальнейшего эффективного использования регионального резерва управление государственной службы и кадров Аппарата Правительства Мурманской области ежегодно разрабатывает план мероприятий по подготовке кадров. Помимо этого на официальном портале Правительства Мурманской области во вкладке «Резерв управленческих кадров» в разделе «Доска объявлений» размещается информация о мероприятиях государственных органов региона, на которые резервисты приглашаются в качестве участников.

/ Аппарат Правительства Мурманской области /